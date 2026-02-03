**Asmar dona attrezzatura specializzata per il reparto di reumatologia**

L’associazione Asmar ha consegnato all’Aou di Cagliari un nuovo apparecchio per il reparto di reumatologia. L’attrezzatura, di ultima generazione, servirà a migliorare le diagnosi e le cure per i pazienti affetti da malattie reumatiche. La donazione è stata accolta con soddisfazione dal personale medico, che ora potrà lavorare con strumenti più avanzati.

L'associazione Asmar ha donato all'Aou di Cagliari un nuovo strumento per il reparto di reumatologia. La donazione è stata presentata dal presidente dell'Asmar, Ivo Picciau, insieme al direttore della Struttura complessa di Reumatologia, professor Alberto Cauli. L'operazione, avvenuta il 3 febbraio 2026, ha lo scopo di migliorare la capacità operativa del reparto, favorendo cure più efficaci per i pazienti con patologie reumatiche. Il dispositivo, non specificato con dettagli tecnici, è stato donato in occasione di un incontro tra i due istituzionali, in un'area che vede attiva collaborazione tra l'Asmar e la struttura sanitaria.

