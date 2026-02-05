Nuova sede per il centro diurno ' L' arcobaleno dei ragazzi' a Triggiano | ripartono le attività

A Triggiano, il centro diurno 'L'arcobaleno dei ragazzi' riprende le attività dopo mesi di chiusura forzata. I ragazzi tornano a frequentare gli spazi e riprendono le terapie e i laboratori, pronti a ricostruire un percorso di socializzazione. La struttura si è spostata in una nuova sede, dando così nuovo impulso ai servizi dedicati ai giovani del territorio.

Dopo un lungo stop forzato, il centro diurno socio educativo 'L'Arcobaleno dei ragazzi', a Triggiano, riparte con le attività. Un nuovo inizio per la struttura gestita dalla cooperativa sociale SoleLuna, che dopo l'interruzione dovuta all'indisponibilità della vecchia sede, riprende il suo.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su L arcobaleno dei ragazzi Nuova sede per il centro diurno 'L'arcobaleno dei ragazzi' a Triggiano: le attività ripartono in via Pertini A Triggiano, il centro diurno 'L’arcobaleno dei ragazzi' riprende le attività dopo mesi di stop. Inaugurata la nuova sede del Centro diurno per persone con disabilità a Bibbiena stazione È stata inaugurata questa mattina a Bibbiena la nuova sede del centro diurno “L’isola che non c’è”, gestito dall’azienda Tuttosicurezza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su L arcobaleno dei ragazzi Argomenti discussi: Una nuova sede per il Centro di Salute Mentale del Distretto Sud-Ovest; Nuova sede per il centro diurno 'L'arcobaleno dei ragazzi' a Triggiano: ripartono le attività; Presentazione alle imprese di Casa Italia, nuova sede del Sistema Italia.; Scuole Marconi e Levinas, terminati i lavori della nuova sede da 32 milioni. Nuova sede per il centro diurno 'L'arcobaleno dei ragazzi' a Triggiano: ripartono le attivitàDopo un lungo stop forzato, legato all'indisponibilità della vecchia sede, il servizio gestito dalla cooperativa SoleLuna riprende dopo il trasferimento nella nuova struttura individuata dal Comune ... baritoday.it Nuova sede per il comitato unico di garanzia del Comune di FirenzeSi trova in via Nicolodi 2, il taglio del nastro con le assessore Laura Sparavigna e Benedetta Albanese ... msn.com Nuova sede a Ponte San Pietro! Mestieri Lombardia - Sede di Ponte San Pietro ha inaugurato i suoi nuovi spazi: più ampi, accessibili e pensati per accogliere al meglio persone e percorsi di inserimento lavorativo su misura. Un luogo che cresce insieme al t facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.