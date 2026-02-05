Nuova sede per il centro diurno ' L' arcobaleno dei ragazzi' a Triggiano | le attività ripartono in via Pertini

A Triggiano, il centro diurno 'L’arcobaleno dei ragazzi' riprende le attività dopo mesi di stop. La struttura si sposta in via Pertini e torna ad accogliere i ragazzi, pronti a riprendere le loro giornate di socializzazione e supporto. La riapertura rappresenta un passo importante per la comunità, che ora guarda con speranza al futuro.

Dopo un lungo stop forzato, il centro diurno socio educativo 'L'Arcobaleno dei ragazzi', a Triggiano, riparte con le attività. Un nuovo inizio per la struttura gestita dalla cooperativa sociale SoleLuna, che dopo l'interruzione dovuta all'indisponibilità della vecchia sede, riprende il suo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su L arcobaleno dei ragazzi

Ultime notizie su L arcobaleno dei ragazzi

Nuova sede per il centro diurno 'L'arcobaleno dei ragazzi' a Triggiano: ripartono le attività

Nuova sede per il centro diurno 'L'arcobaleno dei ragazzi' a Triggiano: ripartono le attivitàDopo un lungo stop forzato, legato all'indisponibilità della vecchia sede, il servizio gestito dalla cooperativa SoleLuna riprende dopo il trasferimento nella nuova struttura individuata dal Comune ... baritoday.it

