Inaugurato il rinnovato supermercato | tutte le novità dopo i lavori di ristrutturazione

Oggi il supermercato Conad di via Caduti per la Libertà a Cervia ha riaperto le porte dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha preso parte all’inaugurazione, tagliando il nastro e dando il via ufficiale alla nuova veste del negozio. Ora il supermercato presenta novità sia all’interno che all’esterno, con spazi più moderni e una maggiore attenzione ai clienti. La riapertura segna un passo avanti per l’economia locale e per le persone che frequentano quotidianamente il punto vendita

La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha tagliato il nastro del supermercato Conad di via Caduti per la Liberta 56 a Cervia che ha riaperto oggi dopo i lavori di ristrutturazione. Alla breve cerimonia erano presenti l'amministratore delegato di Commercianti Indipendenti.

