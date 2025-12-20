Lugo inaugurata la farmacia comunale dopo i lavori di ristrutturazione
Sabato mattina la sindaca di Lugo Elena Zannoni ha partecipato all’inaugurazione della Farmacia comunale "Lugo 2" di via Di Giù, che negli scorsi due mesi è stata interessata da lavori di ristrutturazione a cura di Sfera Srl - Società Farmacie Emilia Romagna Associate, che gestisce 21 farmacie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Grottolella, riapre l'ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione
Leggi anche: Riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione “Polis”
Lugo: inaugurata la farmacia comunale «Lugo 2» dopo una ristrutturazione di due mesi; Nuova veste per la Farmacia comunale di via Di Giù a Lugo: inaugurazione sabato 20 dicembre; Restyling completo per la nuova farmacia comunale: un intervento da oltre mezzo milione di euro; Bagnacavallo d’inverno: eventi, spettacoli e iniziative per il weekend del 20 e 21 dicembre.
Inaugurata la farmacia comunale «Lugo 2» dopo una ristrutturazione di due mesi - Nella mattina di sabato 20 dicembre, è stata inaugurata Farmacia comunale « Lugo 2», in via Di Giù. ravennawebtv.it
Lugo: inaugurata la farmacia comunale «Lugo 2» dopo una ristrutturazione di due mesi - Nella mattina di sabato 20 dicembre la sindaca di Lugo Elena Zannoni ha partecipato all’inaugurazione della Farmacia comunale « Lugo 2» di via Di Giù, che negli scorsi due mesi è stata interessata da ... ravenna24ore.it
Farmacia comunale « Lugo 2» - Sabato 20 dicembre la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha preso parte all’inaugurazione della Farmacia comunale "Lugo 2" in via Di Giù, recentemente La farmacia comunale Lugo 2 riapre dopo due mesi di ... ravennanotizie.it
PROSEGUE IL CARTELLONE DI “LUGO SOGNA” SOTTO IL TENDONE NELLA PIAZZA DEL PAVAGLIONE Continua la programmazione di spettacoli, musica dal vivo, acrobazie e laboratori aperti a tutti con "Lugo Sogna" nel tendone da circo allestito nella pi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.