Lugo inaugurata la farmacia comunale dopo i lavori di ristrutturazione

20 dic 2025

Sabato mattina la sindaca di Lugo Elena Zannoni ha partecipato all’inaugurazione della Farmacia comunale "Lugo 2" di via Di Giù, che negli scorsi due mesi è stata interessata da lavori di ristrutturazione a cura di Sfera Srl - Società Farmacie Emilia Romagna Associate, che gestisce 21 farmacie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

