In via Donizetti la ‘z’ di troppo sparisce | La ditta si sentiva in colpa ha rimediato subito
A Brembate, in via Donizetti, la strada dedicata al compositore Gaetano Donizetti, ha visto un errore di battitura con una ‘z’ di troppo. La ditta incaricata si è accorta subito dell’errore e ha sistemato tutto in poche ore. La via ora tornerà alla sua forma corretta, senza più la lettera in più.
Tutto è bene quel che finisce bene. A Brembate la via dedicata al compositore Gaetano Donizetti – forse il bergamasco più celebre di sempre – per qualche ora ha cambiato identità, trasformandosi in “via Donizzetti”, con due zeta. Un piccolo errore, certo, ma sufficiente a far sobbalzare l’attento cittadino che ha segnalato lo strafalcione su Facebook, pubblicando la foto del cartello: “Povero Gaetano”, il suo commento. “A Bergamo aggiungere una ‘z’ a Donizetti è un po’ come scrivere ‘accelerazzione’ in un libro di fisica – ha aggiunto con ironia il sindaco Luca Rosa -. Va bene scrivere i cognomi come si pronunciano, ma questo è un errore difficile da perdonare.🔗 Leggi su Bergamonews.it
