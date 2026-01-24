Tommaso Zorzi in lacrime | Una ragazza mi ha chiesto aiuto non si sentiva sicura cosa è successo

Tommaso Zorzi ha condiviso un momento di commozione dopo un episodio di razzismo nel parco di Milano. Racconta di una ragazza che gli ha chiesto aiuto perché si sentiva insicura, un episodio che lo ha profondamente colpito. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di sensibilizzare su temi di discriminazione e sicurezza, sottolineando come anche piccoli gesti possano fare la differenza.

«Non ho mai provato sulla mia pelle cosa significa davvero non sentirsi al sicuro. Il fatto che questa ragazza abbia chiesto di accompagnarla, mi ha distrutto il cuore. . . Un po’ per certi versi questo è veramente un mondo brutto», dice Tommaso Zorzi, visibilme - facebook.com facebook