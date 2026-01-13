Dopo quasi otto anni dall’annuncio del primo trailer, The Elder Scrolls 6 resta ancora senza una data di uscita ufficiale. La lunga attesa ha suscitato domande sulla sua tempistica, con alcuni che attribuiscono il ritardo alle aspettative create da Skyrim. In assenza di dettagli concreti, gli appassionati continuano a seguire con interesse gli sviluppi di uno dei titoli più attesi nel mondo dei videogiochi.

Sono passati quasi otto anni dal primo trailer di The Elder Scrolls 6, e del gioco non si conoscono ancora né il titolo definitivo né una finestra di uscita. Questa lunga attesa ha portato molti a chiedersi se Bethesda non abbia annunciato il progetto con troppo anticipo, ma a fare chiarezza è intervenuto Nate Purkeypile, ex lead artist della serie, che ha ricondotto quella scelta a un fattore preciso: il peso enorme lasciato da Skyrim. In un’intervista a Esports Insider, Purkeypile ha spiegato che l’annuncio di The Elder Scrolls VI, avvenuto insieme a quello di Starfield nel giugno 2018, non era inizialmente nei piani, con Bethesda che aveva intenzione di concentrarsi su Starfield, ma erano già passati molti anni dall’uscita di Skyrim nel 2011. 🔗 Leggi su Game-experience.it

The Elder Scrolls 6 è stato annunciato troppo presto? La "colpa" sarebbe di Skyrim

