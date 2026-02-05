In un' azienda per fare manutenzione rubano 2.500 euro di merce destinata ai supermercati | 4 denunce

I carabinieri di Parma hanno smantellato un furto in un’azienda di manutenzione. Quattro persone sono state denunciate, tra cui un 36enne, due 49enni e un 53enne. I sospetti sono che abbiano rubato 2.500 euro di merce destinata ai supermercati. La squadra ha portato avanti un’indagine lunga e complessa, che ha portato alla loro identificazione e al deferimento alla procura locale. Ora si attende l’esito delle verifiche per capire se ci sono altri coinvolti e come sia avvenuto il colpo.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno concluso una complessa indagine che ha portato alla denuncia alla locale Procura della Repubblica di quattro cittadini italiani, un 36enne, due 49enni e un 53enne, ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili.

