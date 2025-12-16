Carta da 500 euro per fare la spesa nei supermercati | ci sono due scadenze per non perdere i soldi
Arrivano due scadenze importanti per i possessori della carta "Dedicata a te", il bonus da 500 euro destinato alle famiglie per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Vediamo quali sono le regole per avere il contributo economico pensato dal ministero dell'Agricoltura guidato da. Today.it
Carta dedicata a te 2025 novità su ricarica 500 euro
Carta Dedicata a te, prima scadenza: cosa fare per non perdere i 500 euro - Per attivare la Carta Dedicata a te è sufficiente un primo acquisto entro il 16 dicembre e chi non lo fa perde l’intero contributo ... quifinanza.it
Carta dedicata a te, primo acquisto entro il 16 dicembre o si perde tutto: l'elenco dei negozi dove usarla - Chi non farà il primo acquisto di generi alimentari entro martedì 16 dicembre perderà tutti i 500 ... corriereadriatico.it
