Caiazza stoppa Parodi | In tutto il mondo carriere separate | VIDEO

Cesare Parodi e Gian Domenico Caiazza si sono incontrati in tv, ospiti di Bruno Vespa su Rai1. Parodi, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha detto chiaramente che nel mondo le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri devono rimanere separate. Caiazza, invece, rappresenta il comitato del sì al referendum e ha stoppato subito le sue idee, sostenendo che le carriere devono restare distinte. La discussione tra i due esperti ha acceso il dibattito sulla riforma e il ruolo dei magistrati nel sistema giudiziario italiano

Cesare Parodi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e Gian Domenico Caiazza, presidente di "Sì Separa", comitato per il sì al referendum sulla separazione delle carriere sono ospiti di Bruno Vespa nell'ultima puntata di Cinque minuti, su Rai1. Sul tavolo, ovviamente, il tema del referendum sulla riforma della giustizia. Per il sindacato dei magistrati la separazione delle carriere è fumo negli occhi, Caiazza fa notare che "qualunque cittadino si trovi a dover essere giudicato ha una prima, immediata preoccupazione: che il giudice che lo giudica non abbia nulla a che fare con il magistrato che lo accusa.

