Questa mattina a Parma, 200 esperti si sono riuniti in sala operatoria per mettere in pratica l’anestesia di precisione. Si tratta di una tecnica avanzata che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e l’efficacia degli interventi. Una novità che potrebbe cambiare il modo di curare in modo più personalizzato i pazienti.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Un modello di "intelligenza umana con supporto artificiale" per una sanità digitale più efficace e una medicina sempre più personalizzata. E' questo il focus al centro del convegno degli anestesisti-rianimatori e chirurghi sull'Ia nel percorso perioperatorio in programma a Parma il 29 e il 30 gennaio. L'appuntamento per oltre 200 professionisti sanitari da tutta Italia è nella Sala Congressi del Padiglione Centrale 6 dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma per ParmAI Week 26. Obiettivo: esplorare le applicazioni dell'intelligenza artificiale (Ia) e delle nuove tecnologie in medicina perioperatoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia in sala operatoria, a Parma 200 specialisti per l'anestesia di precisione

Approfondimenti su Parma 200 specialisti

L’ospedale di Sessa Aurunca si arricchisce di una nuova sala operatoria dedicata ai piccoli, segnando un miglioramento significativo dell’offerta sanitaria nell’Alto Casertano.

A Lodi si assiste a un avanzamento significativo nel campo della chirurgia, grazie all'integrazione di robotica, informatica e ingegneria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Parma 200 specialisti

Argomenti discussi: Robotica e Intelligenza Artificiale cambiano la chirurgia - POP; Con l’intelligenza artificiale possibile estendere i programmi di screening per i tumori del seno; Amanda Lear in ospedale, l'intervento chirurgico agli occhi: È il terzo in due mesi e speriamo sia l'ultimo; Compleanno in sala operatoria, De Ligt pronto per la Juventus tra tre mesi.

Ia in sala operatoria, a Parma 200 specialisti per l’anestesia di precisioneDa domani al via ParmAI week26 - Bignami (Siaarti), 'focus di questa edizione come Ia e innovazioni tecnologiche possono migliorare la routine nei diversi ambiti clinici anestesiologici' ... adnkronos.com

Biotech e robot in sala operatoria. Ecco la medicina del futuroDario Amodei, CEO di Anthropic, una delle aziende più influenti nel settore dell’intelligenza artificiale, non molto tempo fa ha pubblicato online un breve saggio dal titolo Machines of Loving Grace - ... repubblica.it

Parma Calcio 1913. . Live dalla sala stampa del Mutti Training Center la conferenza stampa di Carlos Cuesta alla vigilia di #AtalantaParma, 23° giornata della Serie A Enilive 2025/26 - facebook.com facebook