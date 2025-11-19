L’Azienda Ospedaliera di Caserta fa scuola in sala operatoria | 11 interventi per formare giovani oculisti

Dalle 8,30 di questa mattina, nell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, l’équipe chirurgica dell’Unità operativa di Oculistica, diretta da Valerio Piccirillo, è impegnata in sala operatoria per la quarta edizione del Masterclass in Chirurgia Vitreoretinica. Undici gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

