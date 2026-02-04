Iran-Usa saltano i colloqui Niente spostamento dei negoziati in Oman Trump | Alì Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato

I colloqui tra Iran e Stati Uniti saltano ancora. Niente negoziati in Oman, come previsto. Donald Trump dice che il leader iraniano Ali Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato ora. La tensione tra i due paesi resta alta, e nessun passo avanti sembra in vista.

Secondo il presidente americano, Donald Trump, il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, «dovrebbe essere molto preoccupato ora». Questo perché nelle ultime ore è saltato l’incontro di negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran che era in programma venerdì a Istanbul. Gli Stati Uniti si sono rifiutati di spostare le delegazioni dalla Turchia in Oman. «Ho sentito che l’Iran sta cercando di riprendere il suo programma nucleare, se lo farà invieremo di nuovo i caccia», ha affermato il presidente Usa in una intervista alla Nbc. «Posizioni troppo distanti». Secondo fonti diplomatiche di Ynet, sarebbe stato annullato il round di colloqui.🔗 Leggi su Open.online

