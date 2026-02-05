Nelle case italiane lo spreco alimentare resta un problema grande. La causa principale è il tempo che manca: spesso si acquista troppo, ma poi si finisce per buttare via ciò che non si riesce a consumare. Tra spesa, preparazione e consumo, gli italiani faticano a seguire i tempi giusti e finiscono per sprecare cibo quasi senza accorgersene.

Nelle indagini legate al cibo e alla sua “negazione”, lo spreco alimentare, il fattore tempo compare stabilmente fra le cause principali dello sperpero domestico del cibo: è la mancanza di tempo per pianificare la spesa, cucinare e consumare quanto si è acquistato. La fretta diventa un alibi che si traduce in perdita di valore. Ma il contrasto allo spreco non si risolve con un generico invito a rallentare. Si tratta piuttosto di ritrovare un ritmo, di riorganizzare il tempo intorno al valore del cibo e non, come spesso accade, il contrario. La società che abitiamo è segnata da processi di accelerazione che investono produzione, comunicazione e decisione, riducendo il tempo disponibile e frammentandone l’esperienza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il tempo del cibo, contro lo spreco

Approfondimenti su Cibo Spreco

È stato segnalato uno spreco di cibo presso il centro per migranti di Montebonello, a Pontassieve.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Marco, volontario senior contro lo spreco alimentare

Ultime notizie su Cibo Spreco

Argomenti discussi: Segrè in libreria con Contro lo spreco. Cibo, valore, futuro; Spreco alimentare, ogni settimana gettiamo mezzo chilo di cibo a testa; Dimmi quanti anni hai e ti dirò quanto butti: se in Italia il cibo che sprechiamo è questione di età; Serve un atto di civiltà contro la barbarie del cibo.

Salute: generazione Z, dal cibo ai social 2 mln adolescenti a rischio dipendenzeMilano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Social - fra sfide e sexting - videogiochi online, cibo. La mappa delle dipendenze comportamentali della 'Generazione Z' è affollata di insidie. E quasi 2 milioni ... iltempo.it

Famiglia è condividere il tempo, il silenzio… e il buon cibo Questo weekend vi aspettiamo da Il Binomio Agriturismo con il nostro Menù del Week-End pensato per stare a tavola senza fretta. Antipasti della tradizione Primo piemontese Secondo con facebook

Cibo, ritmo e relazioni: come gli anziani italiani hanno vinto sul tempo e i giovani rischiano tutto triesteallnews.it/2026/02/cibo-r… x.com