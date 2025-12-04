L’idea di ’NonnaApp’ Consigli casalinghi contro lo spreco di cibo
Un’idea innovativa dedicata alla riduzione dello spreco alimentare: un’app pensata per l’uso casalingo che trasforma una sfida quotidiana in una soluzione digitale semplice e intuitiva, arricchita da un tocco di tradizione grazie ai consigli della nonna. Si chiama NonnaApp ed è nata grazie ai giovani talenti dell’ università di Siena. L’App è risultata vincitrice del Techstars Startup Weekend Siena 2025, evento che si è tenuto al Santa Chiara Lab e ha catalizzato l’energia creativa di studenti, ricercatori e aspiranti imprenditori. NonnaApp ha ricevuto come riconoscimento una serie di supporti per sviluppare la startup e prepararla al primo round di investimenti: un percorso di preaccelerazione di Ikigai (fondazione Mps), l’accesso agli spazi del Santa Chiara Lab, un percorso di accelerazione ’seed’ di Beeco e laptop ricondizionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
