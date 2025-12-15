Nuovo volto per via Carducci | 43 ciliegi da fiore pronti a sbocciare

Via Carducci si trasforma con la piantumazione di 43 ciliegi da fiore, che arricchiranno il verde urbano e conferiranno un nuovo fascino alla zona. Questo intervento, promosso dal Comune, mira a migliorare il decoro, la qualità ambientale e la vivibilità dello spazio pubblico, rendendo la via più colorata e accogliente.

© Udinetoday.it - Nuovo volto per via Carducci: 43 ciliegi da fiore pronti a sbocciare Via Carducci si prepara a cambiare volto e a colorarsi di rosa. Con l'avvio della piantumazione di 43 nuovi ciliegi da fiore, il Comune prosegue nel percorso di valorizzazione del verde urbano, puntando su interventi che migliorano il decoro, la qualità ambientale e la vivibilità degli spazi.

