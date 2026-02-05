In Francia è legittimo interrompere le cure nonostante il biotestamento | Prevale la scelta medica La sentenza della Cedu

In Francia, i medici possono interrompere le cure anche contro la volontà del paziente, se ritengono che sia la scelta giusta dal punto di vista medico. La Corte europea dei diritti umani ha confermato questa possibilità, sottolineando che la decisione medica può prevalere rispetto alla volontà del paziente. La sentenza chiarisce che la legge biotestamento, che permette a chi è in condizioni terminali di decidere sulla fine delle cure, non impedisce ai medici di agire in base alla loro valutazione clinica.

Le decisioni dei medici sull'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale possono prevalere sulla volontà del paziente. Lo ha stabilito la Corte europea per i diritti dell'uomo, pronunciandosi su un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo che, nel proprio biotestamento, si era dichiarato contrario alla sospensione dei supporti alle funzioni vitali. Il malato è poi deceduto nel 2022 in seguito allo stop dei trattamenti, autorizzata dal Consiglio di Stato francese. La sentenza della Corte europea dei diritti umani costituisce un precedente rilevante per tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa nei casi analoghi, in cui la normativa nazionale che disciplina la materia risulti equiparabile.

