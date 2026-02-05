Francia assolta | sul fine vita prevale la decisione medica

La Corte europea dei diritti umani ha dato ragione alla Francia in un caso sul fine vita. I parenti di un paziente morto nel 2022 avevano fatto ricorso, ma la decisione finale ha riconosciuto il ruolo decisivo dei medici. La sentenza conferma che, in questi casi, la scelta spetta principalmente ai professionisti sanitari.

La Corte europea dei diritti umani (CEDU) ha stabilito che, in alcuni casi, le decisioni dei medici sull'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale possono prevalere sulla volontà espressa in precedenza dal paziente attraverso un biotestamento. Secondo la Corte, questa scelta non costituisce una violazione del diritto alla vita sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La decisione, annunciata il 5 febbraio 2026, riguarda un ricorso contro la Francia presentato dai familiari di un uomo che nel proprio biotestamento aveva richiesto espressamente che non fossero sospesi i trattamenti vitali in caso di incapacità di esprimere la propria volontà.

