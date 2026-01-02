Roma, 2 gennaio 2026 – “Avevo visto alcune immagini della prima stagione e sapevo che c'era Walton. Mi dicevo sempre: ‘Devo guardarla perché lo adoro’. Poi, prima che avessi la possibilità di farlo, mi ha chiamato e mi ha chiesto: ‘Vuoi fare questa cosa con noi?’”. Justin Theroux ricorda com'è stato coinvolto dall'amico e collega Walton Goggins in Fallout 2, seconda stagione della serie sviluppata e prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy disponibile su Prime Video. L'attore interpreta Robert House, il magnate e creatore di New Vegas, versione post-apocalittica di Las Vegas che fa da sfondo alla serie basata sugli omonimi videogiochi di ruolo ambientati tra il XX e XXIII secolo negli Stati Uniti retrofuturistici spazzati via da bombardamenti nucleari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Fallout 2”: Justin Theroux e Walton Goggins nell’apocalisse del sogno americano

