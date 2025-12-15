Fallout 2 | Mr House è vivo? Justin Theroux paragona il magnate di New Vegas ai miliardari della tecnologia

Con l’attesissima seconda stagione di Fallout alle porte, cresce l’interesse per il destino di Mr. House, il celebre personaggio di New Vegas. Justin Theroux ha recentemente paragonato il magnate a importanti miliardari tecnologici, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno o evoluzione del personaggio. Ecco cosa sappiamo finora e cosa aspettarci dalla nuova stagione.

La seconda stagione di Fallout è imminente e promette di introdurre un personaggio molto atteso e amato dal videogioco: Mr. House di Fallout: New Vegas. Questo carismatico, spietato e brillante magnate, che governa la città di New Vegas con la sua tecnologia e i suoi Securitron, sarà interpretato dall’attore Justin Theroux. Justin Theroux su Mr. House: L’Arcana dei Miliardari della Tecnologia Reale. Intervistato da ComicBook, Justin Theroux ha offerto un’analisi affascinante del suo personaggio, paragonando Mr. House ai moderni miliardari della tecnologia del mondo reale. “Forse sto sottolineando l’ovvio, ma mi è piaciuto molto il fatto che lui fosse una sorta di contenitore di molti dei sentimenti che tutti noi nutriamo nei confronti degli attuali miliardari della tecnologia,” ha spiegato Theroux. Nerdpool.it

Fallout TV show Mr. House Game Accurate Voice (Fallout New Vegas)

