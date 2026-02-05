In Emilia Romagna il 54% si sente poco sicuro nella città in cui vive | i dati del sondaggio Demopolis-Citynews

In Emilia-Romagna, più della metà delle persone si sente poco sicura nella propria città. È quanto emerge da un sondaggio di Demopolis e Citynews, che mostra come il problema della sicurezza resti una delle principali preoccupazioni dei cittadini. Il 54% degli intervistati afferma di non sentirsi al sicuro, e il 60% pensa che la situazione sia peggiorata negli ultimi anni. La percezione di insicurezza riguarda molte zone della regione, e i cittadini chiedono interventi concreti per migliorare la situazione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.