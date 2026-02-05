In Veneto il 47% si sente poco sicuro nella città in cui vive | i dati del sondaggio Demopolis-Citynews
In Veneto, quasi la metà delle persone non si sente sicura nella propria città. Secondo un sondaggio di Demopolis e Citynews, il 47% degli abitanti si sente poco al sicuro, mentre solo il 53% dichiara di percepire una buona sicurezza. La situazione resta preoccupante, con molti cittadini che vivono con il timore di rischi quotidiani.
Il 47% dei cittadini in Veneto non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è poco più della metà: il 53%. Si dimostra invece un po’ più alta, al 58%, la sicurezza percepita della propria abitazione. Il risultato emerge dal sondaggio sulla sicurezza urbana, condotto dal 21 al 30 gennaio dall’Istituto Demopolis su un campione di oltre 4.000 mila cittadini maggiorenni, lettori di Today e delle testate del gruppo editoriale Citynews in Veneto. «Poco meno di un cittadino su due - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - dichiara di non sentirsi oggi tranquillo nell’area in cui vive o lavora: si tratta di una tendenza che in tutta Italia appare in forte crescita rispetto agli anni precedenti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
