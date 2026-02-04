Confiscati beni per 5 milioni a imprenditore ‘vicino’ ai casalesi
La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa 5 milioni di euro a un imprenditore siciliano di 62 anni. L’uomo, attualmente in carcere, è sospettato di aver aiutato il clan dei Casalesi a riciclare soldi provenienti da attività illecite. Gli investigatori hanno fatto i controlli e hanno messo i sigilli ai beni ritenuti collegati alle attività criminali del clan.
Tempo di lettura: 2 minuti Beni per un valore di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla guardia di finanza a un imprenditore di origini siciliane di 62 anni, attualmente detenuto, che gli inquirenti ritengono abbia agevolato il clan dei Casalesi riciclandone i capitali illecitamente accumulati. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale delle misure di prevenzione del capoluogo umbro ed eseguito dalla Direzione investigativa antimafia e dalla guardia di finanza perugina. In particolare il Nucleo di polizia economico finanziaria ha condotto e approfondito gli accertamenti che hanno portato alla confisca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
