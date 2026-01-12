Impianti di depurazione è allarme Aumento delle tariffe in vista

Il Consorzio degli Spurghisti Toscani, composto da 50 aziende, si è riunito presso Confindustria Toscana Nord di Prato per discutere delle imminenti variazioni delle tariffe degli impianti di depurazione, tra cui quelli gestiti da Gida. La questione, che riguarda un possibile aumento dei costi, desta preoccupazione nel settore e richiede attenzione per comprendere le implicazioni future.

Giornate di forte tensione per il Consorzio degli Spurghisti Toscani, che riunisce 50 aziende del settore e che si è incontrato negli spazi di Prato di Confindustria Toscana Nord per affrontare il tema delle imminenti variazioni dei prezzi degli impianti di depurazione, tra cui quelli gestiti da Gida. A questo scenario si aggiunge l’aumento Istat previsto per il 2026, pari a circa l’1,5%. Negli ultimi anni le imprese del comparto hanno sostenuto autonomamente i continui rincari del carburante e dei costi di gestione, assorbendo aumenti che hanno progressivamente eroso la marginalità. Oggi, i nuovi adeguamenti tariffari — che per Gida potrebbero arrivare fino al 3,5% in vista del prossimo riassetto societario in multiutility — rischiano di mettere in seria difficoltà l’intero settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

