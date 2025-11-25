Acea firma accordo con saudita Mowah per revamping e gestione impianti di depurazione

Webmagazine24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Acea, primo operatore idrico italiano e secondo in Europa con 10 milioni di italiani serviti e 10 milioni all’estero, ha firmato un accordo con Mowah, azienda saudita di infrastrutture idriche ed energetiche per partecipare alla gara sulle attività di revamping e gestione operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue in Arabia Saudita. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

acea firma accordo sauditaAcea firma accordo con saudita Mowah per revamping e gestione impianti di depurazione - Acea, primo operatore idrico italiano e secondo in Europa con 10 milioni di italiani serviti e 10 milioni all’estero, ha firmato un accordo con Mowah, azienda saudita di infrastrutture idriche ed ener ... adnkronos.com scrive

ARABIA SAUDITA: ACEA FIRMA ACCORDO CON MOWAH PER REVAMPING E GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE (1) - ACEA, primo operatore idrico italiano e secondo in Europa con 10 milioni di italiani serviti e 10 milioni all’estero, ha firmato un accordo con Mowah, azienda saudita di infrastrutture ... Da 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Acea Firma Accordo Saudita