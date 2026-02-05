Immobile applaudito ma il suo esordio con la maglia del Paris FC è una delusione | come è andata
Immobile debutta con il Paris FC, ma la sua prima partita in Francia si conclude con una sconfitta amara. Il calore dei tifosi è stato forte, ma sul campo la squadra non è riuscita a reagire, uscendo sconfitta e lasciando i tifosi con l’amaro in bocca.
L’esordio di Immobile con il Paris FC finisce male: sfiora un gol al primo tocco, poi l’eliminazione
L’esordio di Ciro Immobile con il Paris FC finisce subito male.
