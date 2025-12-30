Le recenti esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan rivelano le reali intenzioni di Pechino. Attraverso blocchi navali e aerei per i rifornimenti statunitensi, la Cina mostra un piano strategico volto a esercitare pressione sulla regione. Questa dinamica evidenzia le sfide geopolitiche e le tensioni crescenti nello Stretto di Taiwan, sottolineando l’importanza di un'analisi accurata degli sviluppi in atto.

Le esercitazioni militari cinesi in corso intorno a Taiwan mostrano con sempre maggiore chiarezza quale sia la strategia di Pechino in caso di crisi nello Stretto. Più che a un'offensiva, il Dragone punterebbe a un blocco navale e aereo mirato capace di soffocare l'isola e, soprattutto, di interrompere l'eventuale arrivo in loco di armi statunitensi. Nel secondo giorno delle manovre militari su larga scala, l' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) ha condotto esercitazioni a fuoco vivo a nord, sud ed est di Taiwan, lanciando razzi in mare e simulando operazioni di accerchiamento. Le attività, coordinate dal Comando del Teatro Orientale, hanno incluso l'uso di droni, sistemi missilistici avanzati e unità anfibie, con l'obiettivo dichiarato di dimostrare la capacità cinese di imporre un blocco totale del territorio controllato da Taipei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blocco navale e aereo per i rifornimenti Usa: ecco il vero piano cinese per Taiwan

Leggi anche: Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera

Leggi anche: Cina-Taiwan, esercitazioni militari con fuoco vero: Pechino simula il blocco dell’isola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Blocco navale e aereo per i rifornimenti Usa: ecco il vero piano cinese per Taiwan - Le esercitazioni militari cinesi in corso intorno a Taiwan mostrano con sempre maggiore chiarezza quale sia la strategia di Pechino in caso di crisi nello Stretto. ilgiornale.it