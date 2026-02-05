Il governo Meloni è pronto a varare il blocco navale | la conferma di Piantedosi

Il governo Meloni si prepara a mettere in atto il blocco navale. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha annunciato in conferenza stampa che la prossima settimana arriverà un nuovo pacchetto di norme sull’immigrazione, che comprende anche questa misura. È ufficiale: l’esecutivo vuole stringere i controlli in mare e limitare gli sbarchi.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa post approvazione del dl Sicurezza, ha annunciato che la prossima settimana arriverà un pacchetto di norme sull'immigrazione che includerà anche il cosiddetto 'blocco navale'.

