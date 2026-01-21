Christian De Sica Lillo e il regista Eros Puglielli al the space cinema parma campus per l’anteprima del film Agata christian - delitto sulle nevi

Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film. Partecipano all’evento Christian De Sica, Lillo e il regista, offrendo un’occasione per scoprire il nuovo thriller ambientato tra le neve. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di cinema e ai fan delle produzioni italiane.

Venerdì 30 gennaio, presso il The Space Cinema Parma Campus, sarà possibile vedere in anteprima "Agata Christian - Delitto sulle Nevi", il nuovo film di Eros Puglielli distribuito da Medusa Film.L'appuntamento è fissato per le ore 20:00. Prima dello spettacolo, il regista Eros Puglielli e gli.

