Christian De Sica Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Cinema Napoli prima della proiezione di Agata Christian - delitto sulle nevi
Questa sera al The Space Cinema di Napoli Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli sono arrivati sul red carpet prima della proiezione di “Agata Christian - delitto sulle nevi”. La sala era piena di spettatori curiosi, pronti a scoprire il nuovo film che unisce suspense e un tocco di commedia. Dopo l’ingresso degli ospiti, la serata è iniziata con entusiasmo, mentre nel cinema si sentivano gli applausi e le parole di chi attendeva di vedere il film. La rassegna di eventi speciali continua, offrendo al pubblico
Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.Sabato 7 febbraio, infatti, alle ore 21:40, il regista Eros Puglielli e gli attori Christian De Sica e Lillo saluteranno.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Agata Christian
Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al the space cinema parma campus per l’anteprima del film “Agata christian - delitto sulle nevi”
Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film.
The Space Cinema Napoli, Christian De Sica e Lillo in sala per il film “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”
Questa sera al The Space Cinema Napoli Christian De Sica e Lillo sono arrivati per presentare il film “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”.
Ultime notizie su Agata Christian
Argomenti discussi: Anteprima di Agata Christian con Christian De sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Parco de' Medici; Christian De Sica e Lillo tra Agatha Christie, Sherlock e Cluedo; Che Tempo Che Fa | Intervista Christian De Sica e Lillo | Video; Agata Christian, delitto sulla neve per De Sica, Lillo e Maccio Capatonda - trailer.
Agata Christian - Delitto sulle nevi: la comicità secondo Christian De Sica, Lillo, Paolo Calabresi e Eros PuglielliAbbiamo incontrato i protagonisti di Agata Christian - Delitto sulle nevi, parlando di comicità e di cose sbagliate che è meglio non dire. Il film esce al cinema il 5 febbraio. comingsoon.it
The Space Cinema Napoli, Christian De Sica e Lillo in sala per il film Agata Christian – Delitto sulle NeviAl The Space Cinema Napoli il regista Eros Puglielli e gli attori Christian De Sica e Lillo saluteranno gli ospiti in sala prima della proiezione del film. 2anews.it
Dal 5 febbraio 2* - SOLO AL CINEMA - 5 febbraio - "Agata Christian - Delitto sulle nevi" di Eros Puglielli con Christian De Sica e Lillo e con Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo - facebook.com facebook
Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli nel The Space Cinema Napoli! La ricerca dell'assassino è cominciata, le risate sono garantite. Sabato 7 febbraio ore 21.40 The Space Cinema Napoli tinyurl.com/e7v544pp x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.