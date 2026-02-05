Il Viaggio della Fiamma per Eni si conclude a San Donato

Questa mattina, la Fiamma di Eni è arrivata a San Donato, completando il suo viaggio tra le città italiane. Centinaia di persone si sono radunate per vedere da vicino il passaggio della torcia, simbolo di energia e unità. La manifestazione ha richiamato l’attenzione di molti, con cori e entusiasmo, mentre la Fiamma attraversava le strade. È stato un momento di festa e partecipazione, che ha coinvolto tutta la comunità locale.

Le Olimpiadi sono davvero il sogno, la rappresentazione massima di quello che uomini e donne possono fare quando mettono in campo nello sport la loro passione, le loro capacità, la dedizione, lo spirito di squadra mantenendo una competizione forte, magari anche dura, ma leale. Sono valori dello sport e della vita che sentiamo anche noi molto vicini alla nostra identità e cultura. L'ha detto, con evidente emozione, Grazia Fimiani, director Risk Management Integrato di Eni, poco dopo aver acceso il braciere posizionato davanti all'headquarter della società a San Donato Milanese. Ad accogliere la Fiamma nella sua ultima tappa e portata dai tedofori Eni centinaia di colleghi, amici e familiari.

