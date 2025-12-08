VIDEO| Si conclude il viaggio a Terni della ' Fiamma Olimpica' | Danilo Petrucci e Samanta Togni accendono il braciere

Ternitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso a Terni, alle 19.30 in piazza Tacito, il viaggio della 'Fiamma Olimpica' nella città. Durante l'evento, Danilo Petrucci e Samanta Togni hanno acceso il braciere, segnando il momento finale di questa importante manifestazione.

