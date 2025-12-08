VIDEO| Si conclude il viaggio a Terni della ' Fiamma Olimpica' | Danilo Petrucci e Samanta Togni accendono il braciere

Si è concluso a Terni, alle 19.30 in piazza Tacito, il viaggio della 'Fiamma Olimpica' nella città. Durante l'evento, Danilo Petrucci e Samanta Togni hanno acceso il braciere, segnando il momento finale di questa importante manifestazione.

Si è concludo alle ore 19.30 a piazza Tacito il viaggio della ‘Fiamma Olimpica’ per la città di Terni. Un pomeriggio di festa per tutta la città, con centinaia di persone lungo le strade e alla cerimonia che ha festeggiato l'evento. Ad accendere la fiamma la ballerina e personaggio televiso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

