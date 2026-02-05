La Fiamma Olimpica è arrivata alla sede Eni di San Donato Milanese. Da ieri, il percorso verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 si fa più vicino, con la fiaccola che continua a illuminare le città italiane. Eni, che sostiene lo sport come Premium Partner, ha accolto ufficialmente la Fiamma nel suo stabilimento, portando avanti il suo ruolo di Presenting Partner del viaggio. La fiaccola, simbolo di valori olimpici, ha attraversato diverse regioni, e ora si ferma anche a San Donato, un altro passo

AGI - A partire dal 6 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ha illuminato tutte le regioni italiane e tante realtà in cui è presente Eni, che ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma. A essere protagonisti del Viaggio della Fiamma Olimpica in tutta Italia sono stati 10.001 tedofori: oltre 400 tra loro sono persone di Eni e delle sue società che hanno portato la torcia nelle località in cui vivono e lavorano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Fiamma arriva alla sede Eni di San Donato Milanese

Gli obiettivi di San Donato delineano un percorso di sviluppo e riqualificazione dell'area San Francesco, coinvolgendo progetti come il rilancio del Parco Mattei, il restyling della Campagnetta e il trasferimento dei dipendenti Eni nel nuovo Sesto Palazzo Uffici.

La Fiamma olimpica arriva a San Donato Milanese, ad accoglierla quattromila studenti - Oggi con «il Cittadino» in regalo lo speciale di 24 pagineSan Donato Milanese oggi (giovedì) darà il benvenuto alla Fiamma olimpica: la partenza è in programma alle 12.23 da via Europa, all’altezza del cinema Troisi, e la tappa finale si terrà davanti al ... ilcittadino.it

Milano si accende: la Fiamma Olimpica arriva in città e inaugura l'era di Milano-Cortina 2026Il conto alla rovescia sta per esaurirsi. Oggi, giovedì 5 febbraio 2026, Milano non è più solo la capitale economica d'Italia, ma ... dailyexpress.it

