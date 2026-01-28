Questione sicurezza in Trentino in arrivo 54 nuovi poliziotti

In Trentino arrivano 54 nuovi poliziotti. Sono 32 agenti e 22 vice ispettori che nei prossimi mesi entreranno in servizio. Si aggiungeranno alle forze dell’ordine già presenti, come la polizia stradale, postale e ferroviaria, per rafforzare la presenza sul territorio. La novità mira a migliorare la sicurezza e a rispondere alle esigenze della zona.

Sono 32 agenti e 22 vice ispettori le nuove risorse delle forze dell’ordine che prossimamente affiancheranno i colleghi della polizia stradale, postale e ferroviaria sul territorio provinciale. Lo ha disposto, nei giorni scorsi, il capo della polizia e prefetto Vittorio Pisani allo scopo di incrementare la sicurezza dei cittadini. Oltre la metà del personale – si legge in una nota – rimarrà attiva anche dopo la primavera. Il questore Nicola Zupo assegnerà tutto il personale al controllo dei territori di Trento, Rovereto e Riva del Garda in modo da garantire, in questo periodo, la presenza di cinque volanti nel capoluogo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Questione Sicurezza

Il 12 gennaio, il sottosegretario Andrea Ostellari e il collega Nicola Molteni hanno annunciato l’arrivo di 54 nuovi agenti di polizia a Padova, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza cittadina.

Roma, 13 gennaio 2025 – Il Viminale annuncia l’arrivo di 450 nuovi agenti di polizia a Roma, parte di un più ampio incremento di 3.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Questione Sicurezza

Argomenti discussi: Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 26 gennaio; Seminario Salute e sicurezza in ottica di genere; Salute e sicurezza in ottica di genere; Olimpiadi invernali, a Trento la rivolta dei baristi contro il passaggio dei tedofori: Lasceremo i tavolini, meglio la multa.

«Salute e sicurezza in ottica di genere»Promosso e organizzato da TSM - Trentino School of Management, in collaborazione con le Province autonome di Trento e Bolzano, il seminario «Salute e sicurezza in ottica di genere» intende offrire un ... ladigetto.it

Il vescovo Muser, 'la casa è una questione sociale e di dignità in Alto Adige'(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Avere un alloggio a prezzi accessibili investe in modo concreto la dignità, la sicurezza e le prospettive di vita di molte persone. Si tratta di una questione sociale attual ... msn.com

FCI, Cordiano Dagnoni sulla sicurezza: “Il casco in bici è una questione culturale. Abbiamo fatto alcune proposte al legislatore” x.com

QUESTIONE SICUREZZA ANCHE A BRISIGHELLA, MENTRE IL GOVERNO TACE SUI NUMERI DELLE FORZE DELL'ORDINE Riceviamo e pubblichiamo Anche Brisighella è il simbolo della totale incapacità di un governo che fa della propaganda il suo unic - facebook.com facebook