Il tifoso dell' Inter arrestato per il petardo ha chiesto scusa ad Audero alle squadre e ai tifosi

Il tifoso nerazzurro di 19 anni arrestato per aver lanciato il petardo durante la partita ha deciso di chiedere scusa. Ha rivolto le sue scuse a Audero, ai giocatori delle due squadre e ai tifosi presenti allo stadio. Dopo l’arresto, il giovane, che fa parte dei Viking, ha ammesso la propria responsabilità e si è detto dispiaciuto per il gesto che ha rischiato di mettere in pericolo le persone. La vicenda ha fatto discutere anche sui social, dove molti criticano il comportamento degli supporters.

Ascoltato dalla gip, il giovane dei Viking, ultras dell'Inter, si è detto rammaricato. Disposto però il divieto di trasferte per gli interisti Ha chiesto scusa al portiere Audero, all'Inter, alla Cremonese e ai tifosi. Il giovane di 19 anni, tifoso dell'Inter (fa parte dei Viking), arrestato in flagranza differita dopo avere lanciato un petardo il 1° febbraio durante la partita di campionato Cremonese-Inter, che ha stordito il portiere Emil Audero, è stato ascoltato dalla gip di Milano Giulia Marozzi, durante l'interrogatorio di garanzia. Il pm Francsco Cajani ha chiesto per lui gli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La polizia ha arrestato il giovane che ha lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter.

Un tifoso della Cremonese che ieri ha lanciato un petardo contro Audero sarà arrestato.

Il 40enne tifoso dell'Inter, presente sugli spalti dello stadio Zini di Cremona e accusato per primo di aver lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese Emil Audero, è originario di Molfetta. Vive a Cesena ed è iscritto all'Inter Club San Marino. A lanciar facebook

È stato arrestato dalla digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in osp x.com