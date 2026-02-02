Un tifoso della Cremonese che ieri ha lanciato un petardo contro Audero sarà arrestato. La polizia ha già individuato il responsabile e si prepara a metterlo in manette. Intanto, i nerazzurri si preparano alla partita con la Juve, nervosi per le possibili sanzioni che potrebbero coinvolgere anche la loro squadra.

Inter News 24 Cremonese Inter, si va verso l’arresto del tifoso che ha tirato ieri il petardo ad Audero: i nerazzurri tremano in vista della sfida con la Juve. Un episodio gravissimo macchia il pomeriggio dello Zini. Come riportato dal Corriere della Sera, un petardo è esploso pericolosamente vicino ad Emil Audero, scatenando il caos non solo in campo ma anche all’interno del settore ospiti nerazzurro. Cremonese Inter, follia allo Zini: petardo vicino ad Audero, tifoso ferito e i nerazzurri ora tremano per il derby d’Italia. Le conseguenze di questo gesto sconsiderato potrebbero essere pesantissime per il club, con l’ombra di una squalifica che incombe sulla sfida più attesa della stagione: Inter-Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cremonese Inter, il tifoso che ha tirato il petardo ad Audero sarà arrestato! Queste le possibili sanzioni per i nerazzurri

Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo ha colpito il portiere Audero, causando un serio spavento.

Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione; Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva; L’Inter allunga in classifica, i suoi tifosi colpiscono Audero con un petardo.

