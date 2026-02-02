Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo ad Audero | ha perso tre dita ed è stato picchiato dagli altri tifosi dell' Inter

La polizia ha arrestato il giovane che ha lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter. L’uomo, che ha perso tre dita nell’incidente, è stato anche picchiato dagli altri tifosi dell’Inter presenti allo stadio. L’episodio si è verificato domenica 1° febbraio, pochi metri dal portiere Emil Audero, che è stato colpito alla gamba. Gli agenti hanno subito identificato il responsabile e ora lo stanno interrogando.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Il responsabile è stato individuato dalle forze: prima di essere portato in ospedale è stato aggredito dagli altri supporter nerazzurri. La condanna Marotta: "Un gesto insulso", cosa rischia il club Le forze dell'ordine hanno individuato la persona che, durante la partita Cremonese-Inter di ieri, domenica 1° febbraio, ha lanciato un petardo in campo, a pochi metri dal portiere dei padroni di casa, Emil Audero, colpito a una gamba. L'episodio è avvenuto all'inizio del secondo tempo, per fortuna senza gravi conseguenze per l'estremo difensore, che ha potuto portare a termine la gara, finita poi 2-0 per i nerazzurri.🔗 Leggi su Today.it

