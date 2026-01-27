Spreco vergognoso | il cibo del centro per migranti di Pontassieve buttato per strada

È stato segnalato uno spreco di cibo presso il centro per migranti di Montebonello, a Pontassieve. Cinquanta monoporzioni sono state trovate abbandonate, sollevando questioni sulla gestione delle risorse alimentari nelle strutture di accoglienza. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare e ottimizzare l’utilizzo del cibo per favorire un’accoglienza più sostenibile e responsabile.

Cinquanta monoporzioni di cibo intatte sono state trovate nei pressi del Centro di accoglienza straordinaria per migranti di Montebonello, nel comune di Pontassieve, in provincia di Firenze. Uno spreco rispetto al quale FdI chiede chiarezza, tanto da parte della società che gestisce il centro quanto da parte delle istituzioni. Un'interrogazione è stata annunciata dal consigliere regionale di FdI, Matteo Zoppini. Il cibo del centro per migranti di Pontassieve buttato nei campi. «Gettare decine di pasti freschi e confezionati è eticamente vergognoso, oltre che uno spreco di denaro», ha commentato Zoppini sui propri social, sottolineando che «quanto accaduto al Cas di Montebonello, a Pontassieve, nei giorni scorsi non può passare sotto traccia».

