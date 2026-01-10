Teatro San Carlo ricorso respinto il Tar | bocciato il Comune
Il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dal sindaco Gaetano Manfredi contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a Sovrintendente del Teatro San Carlo. La decisione chiude il contenzioso riguardante la gestione dell’istituzione culturale, confermando l’operato delle autorità competenti nella procedura di nomina. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche amministrative legate alla gestione di uno dei teatri più prestigiosi d’Italia.
Il Tar della Campania boccia il ricorso del sindaco e Presidente del consiglio di indirizzo del San Carlo Gaetano Manfredi contro la nomina a Sovrintendente di Fulvio Adamo Macciardi. Uniformando. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Macciardi sovrintendente del Teatro San Carlo, respinto dal Tar il ricorso del Comune di Napoli
Leggi anche: San Carlo, respinto dal Tar Campania il ricorso del Comune di Napoli
Teatro San Carlo, il Tar Campania respinge il ricorso di Manfredi su Macciardi; Teatro San Carlo, ricorso respinto il Tar: bocciato il Comune; Teatro San Carlo, respinto il ricorso del sindaco Manfredi: Macciardi nuovo sovrintendente; Teatro San Carlo, il Tar respinge il ricorso del Comune di Napoli.
Teatro San Carlo, ricorso respinto il Tar: bocciato il Comune - Il Tar della Campania boccia il ricorso del sindaco e Presidente del consiglio di indirizzo del San Carlo Gaetano Manfredi contro la nomina a Sovrintendente di Fulvio Adamo Macciardi. ilmattino.it
Teatro San Carlo, respinto il ricorso del sindaco Manfredi: Macciardi nuovo sovrintendente - Il Tard della Campania ha respinto "definitivamente" il ricorso: Fulvio Macciardi è il nuovo sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo ... fanpage.it
Teatro San Carlo, il Tar Campania respinge il ricorso di Manfredi su Macciardi - Il Tar della Campania ha respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del Teatro San Carlo. rainews.it
Il 2026 operistico del Teatro Carlo Felice si apre nel segno di Giuseppe Verdi e della forza travolgente del melodramma romantico. **Dal 15 al 23 gennaio** va in scena ‘Il trovatore’, capolavoro della trilogia popolare insieme a ‘Rigoletto’ e ‘La traviata’, in un al - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.