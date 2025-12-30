Parco Eolico arriva il no del Tar Ricorso di Emilia Prime bocciato

Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di Emilia Prime riguardante il progetto del Parco Eolico Emilia. La decisione segue il diniego già espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e dalla Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, chiudendo così la strada a questa iniziativa. La vicenda evidenzia le complessità e le sfide legate allo sviluppo di impianti eolici nella regione.

A poco meno di un anno di distanza dal no del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e della Soprintendenza speciale per il Pnrr del ministero della Cultura, anche il Tar dell’Emilia Romagna stoppa il progetto del ‘ Parco Eolico Emilia ’. È stato respinto in queste ore dalla seconda sezione dell’organo di giurisdizione amministrativa con sede a Bologna, infatti, il ricorso proposto da Emilia Prime Spa contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale (comprensivo delle valutazioni di incidenza ambientali, ndr) relativo all’impianto da realizzare nei comuni di Monterenzio, Casalfiumanese, Castel del Rio con stazione elettrica di trasformazione in quello di Castel San Pietro Terme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco Eolico, arriva il no del Tar. Ricorso di Emilia Prime bocciato Leggi anche: Parco eolico bocciato: "Abbiamo inviato il parere negativo" Leggi anche: Uccelli, chiese, ruderi e borghi fantasma: perché il Ministero ha bocciato il parco eolico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parco eolico di Londa, sei pale di 200 metri tra il passo dei Crocemori e il valico della Consuma: arriva un altro no; Parco Eolico, arriva il no del Tar. Ricorso di Emilia Prime bocciato; Nuovo parco eolico in arrivo, a rischio il crinale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; No all’impianto eolico a Londa. Il Parco a difesa dell’area protetta. Parco Eolico, arriva il no del Tar. Ricorso di Emilia Prime bocciato - Due ministeri avevano dato parere negativo in passato. ilrestodelcarlino.it

Parco Eolico, arriva il no del Tar. Bocciato il ricorso di Emilia Prime - Dopo il parere negativo dei ministeri e della Soprintendenza, anche il tribunale regionale rigetta il progetto. msn.com

Nuovo parco eolico in arrivo, a rischio il crinale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - L'ente si è detto contrario per motivi di tutela dell'area protetta, a favore invece il sindaco del comune dove dovrebbe essere costruito ... arezzonotizie.it

A Copenaghen vendite su Orsted dopo la cessione del 55% del parco eolico a Taiwan ilsole24ore.com/art/a-copenagh… x.com

Parco eolico tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri: sì parziale dalla Provincia #parcoeolico #ascolisatriano #castellucciodeisauri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.