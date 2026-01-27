Aggressione a Bari | console della Georgia picchiato in centro

Il console generale della Georgia a Bari è stato picchiato mentre passeggiava nel centro. L’aggressione si è verificata ieri pomeriggio, senza apparente motivo. Testimoni raccontano di aver visto persone aggredire l’uomo, che ha riportato lievi ferite. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi siano gli autori dell’attacco. Nessuna comunicazione ufficiale ancora, ma la presenza delle forze dell’ordine è aumentata in zona.

Il nuovo console generale della Georgia a Bari è stato aggredito e picchiato mentre si trovava per strada, nel centro del capoluogo pugliese. Irakli Koiava, 40 anni, sarebbe stato avvicinato da un uomo che, successivamente, lo ha malmenato. Il diplomatico è stato soccorso da personale del. L'aggressione è stata immediatamente interrotta dall'intervento degli agenti della Polizia Locale, che hanno bloccato l'aggressore. Il console non ha riportato ferite gravi, ma è rimasto in stato di

