20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciclone invernale in arrivo: dopo un weekend di attesa, il Natale sarà caratterizzato da maltempo e neve in collina. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso peggioramento da domenica sera con precipitazioni anche nevose fino a quote di alta collina nella settimana natalizia. Nelle prossime ore, prima del cambiamento invernale in arrivo da domenica, avremo ancora rovesci a tratti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo: ciclone invernale in arrivo. Settimana di Natale instabile con freddo, pioggia e neve. Domenica il Solstizio, il giorno più breve dell'anno

Meteo: Fine Settimana d'attesa, poi ciclone invernale in arrivo verso le Feste, parla il meteorologo Tedici; Ciclone di Natale: forte maltempo e neve tra 24 e 25 Dicembre; Previsioni neve, il ciclone freddo prima di Natale tra il 21 e il 24 dicembre imbiancherà l'Italia; Gelo, neve e ciclone: arriva la tempesta di Natale, ecco quando.

