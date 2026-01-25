Europeo Settebello battuto | bronzo alla Grecia E adesso forza Setterosa

In occasione della finale per il terzo posto a Belgrado, la nazionale italiana di pallanuoto maschile ha concluso il torneo con una sconfitta per 12-5 contro la Grecia, conquistando così la medaglia di bronzo. Il commissario tecnico Campagna ha commentato il risultato sottolineando il valore del percorso compiuto. Ora, l’attenzione si rivolge alla squadra femminile, il Setterosa, in attesa di nuove sfide internazionali.

Ai piedi del podio, con un risultato netto. Il Settebello, all'Europeo di Belgrado, cede nella finale per il terzo posto contro la Grecia che conquista la prima medaglia continentale della sua storia. Match mai in equilibrio: 12-5, tutt'altra sfida rispetto allo scontro diretto della seconda fase, quando la squadra di Vlachos (giunta in Serbia con dichiarati propositi di oro) si era imposta 15-13. Il 4-0 iniziale mette subito la gara su certi binari, a metà partita si è sul 7-2, mentre gli azzurri si innervosiscono e in attacco pungono poco, manovrando staticamente, servendo male i centroboa e sfruttando male le superiorità numeriche: alla fine, appena 3 gol su 17 occasioni, anche a causa della splendida prova di Zerdevas tra i pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Europei, il Settebello battuto in semifinale dalla Serbia: ora la Grecia per puntare al bronzoGli Europei di pallanuoto a Belgrado proseguono con il Settebello che, dopo la sconfitta in semifinale contro la Serbia, si prepara alla sfida per il bronzo contro la Grecia.

Un modesto Settebello viene surclassato dalla Grecia nella finale europea per il bronzoDurante gli Europei senior di pallanuoto maschile 2026 a Belgrado, l’Italia si è classificata al quarto posto, dopo aver perso la finale di consolazione contro la Grecia.

