Eventi al via il Festival degli Animali in Giallo

Il Festival degli Animali in Giallo inaugura venerdì 9 gennaio 2026 al Museum Cafè di Largo Corpo di Napoli. L’evento, ideato e diretto dalla scrittrice Anita Curci, si svolge dalle 10 alle 20 e propone incontri, presentazioni e approfondimenti dedicati al tema degli animali nei generi giallo e noir. Un’occasione per esplorare il ruolo degli animali nella letteratura e nel cinema di settore.

Prende il via venerdì 9 gennaio 2026, dalle ore 10 alle 20, al Museum Cafè di Largo Corpo di Napoli, la prima giornata del Festival degli Animali in Giallo, ideato, realizzato e diretto dalla giornalista e scrittrice Anita Curci, già membro fondatore dell'associazione organizzatrice Gialli.it. Evento OFF del Festival del Giallo Città di Napoli, il Festival degli Animali in Giallo si sviluppa in quattro giornate per un totale di 43 appuntamenti a ingresso libero, dedicati a esplorare il rapporto tra il mondo animale e l'universo mitologico, leggendario, astrologico, filosofico, scientifico e archeologico, oltre a quello letterario, storico, cinematografico, musicale e crime.

Gialli.it. . Presentazione della prima giornata del Festival degli Animali in Giallo 2026. Con Anita Curci Comunicazioni e con Andrea Raguzzino - facebook.com facebook

