Festival degli Animali in Giallo 2026 | seconda tappa a Napoli sabato 7 febbraio

Napoli si prepara a vivere un sabato all’insegna del mistero. La città ospita la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo, che si svolge al Polo Culturale Pietrasanta nel centro storico. Gli appassionati di gialli e di storie insolite non vedono l’ora di immergersi in un evento che mescola letteratura, immaginario e atmosfere intriganti.

Napoli torna protagonista del mistero e dell’immaginario con la seconda tappa della prima edizione del Festival degli Animali in Giallo, in programma sabato 7 febbraio 2026 presso il Polo Culturale Pietrasanta, nel cuore del centro storico. Ideato e diretto dalla giornalista Anita Curci, il Festival nasce con l’obiettivo di raccontare il mondo animale come chiave simbolica, narrativa e scientifica attraverso letteratura, leggende, crime, storia, arte, musica, cinema e scienza. Una manifestazione itinerante, distribuita in quattro giornate nell’arco di tre mesi, che propone incontri e attività completamente gratuite, rivolte a un pubblico ampio e trasversale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Napoli Festival Animali in Giallo

Giovedì 11 dicembre all’Institut français Napoli sarà svelato il programma della prima edizione del Festival degli Animali in Giallo 2026, un evento dedicato al genere giallo con protagonisti gli animali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Festival Animali in Giallo

Argomenti discussi: Napoli. 'Festival degli Animali in Giallo' da sabato 7 la seconda tappa al Polo Culturale 'Pietrasanta'; Al via la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo 2026 al polo culturale della Pietrasanta; La Corelli porta Il Carnevale degli Animali a Ravenna; Pietrasanta prenota il Sylacauga Magic of Marble Festival.

Al via la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo al Polo Culturale PietrasantaIl Festival degli Animali in Giallo, alla sua prima edizione, è una kermesse culturale ideata e diretta dalla giornalista Anita Curci nata con l’intento ... napolivillage.com

Al via il festival del cinema degli animali alla sua VIII edizione. Pet Carpet Film Festival, torna a Roma il tappeto rosso per gli amici di San FrancescoUn red carpet che si trasforma in Pet Carpet. Un piccolo gioco di parole che utilizza il tappeto rosso non per una sfilata ma per accogliere gli animali sul grande schermo. I grandi amici di San ... ilmessaggero.it

Al via la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo 2026 sabato 7 febbraio al Polo Culturale Pietrasanta a Napoli. Eventi gratuiti dalle 10,30 alle 20 e due tour al Museo dell’Acqua - facebook.com facebook

Nella prima serata di #Sanremo2026 tornerà Olly, in qualità di vincitore dell’anno scorso. Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospiti in una serata. Tra i co-conduttori del Festival si fanno i nomi di Giulia Vecchio, Sabrina Impacciatore, Pilar Fogliati e Ilenia Pastor x.com