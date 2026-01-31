Siria c’è l’accordo tra Sdf e Damasco | più equo ma fragile

A una settimana dall’offerta di resa, il governo siriano e le Forze della Siria democratica (Sdf) annunciano un cessate il fuoco. L’accordo, definito più giusto, resta fragile e rischia di saltare da un momento all’altro. La situazione in zona resta tesa, e si teme che possano riprendere le ostilità.

Una settimana fa, a Mazloum Abdi, a Damasco, era stata offerta una sola opzione: la resa. Ora il governo siriano e le Forze della Siria democratica (Sdf) annunciano un cessate il fuoco permanente e un accordo articolato in quattro fasi che parla di «integrazione graduale» militare, amministrativa e civile. Il cambio di scenario è reale, ma non nasce da una miracolosa convergenza politica né da un'improvvisa benevolenza del potere centrale.

La situazione nel nord-est della Siria rimane critica e instabile, nonostante i recenti sviluppi politici.

In Siria, gli scontri tra le forze curde e le truppe governative di Damasco hanno portato all’evasione di circa 1.

