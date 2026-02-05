Il prof cieco ha vinto Farà la gita con gli studenti | Contento per i ragazzi

Il professore cieco ha vinto la sua battaglia e potrà finalmente fare la gita con gli studenti. È una vittoria personale, ma anche una grande soddisfazione per i ragazzi, che ora si preparano in fretta per partire. L’aereo è in programma il 25 febbraio e tutti sono già ansiosi di partire per Dublino.

Non resta che preparare la valigia. E in fretta, perché l’aereo partirà il 25 febbraio, destinazione Dublino. Lieto fine per il professor Jacopo Lilli, il docente non vedente del Russell Newton di Scandicci, inizialmente escluso dalla gita e dal ruolo di accompagnatore a causa del suo handicap fisico. A trovare una soluzione è stato il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Luciano Tagliaferri. Ieri mattina, dopo aver incontrato il docente e sentito la dirigente scolastica del Russell Newton, Anna Maria Addabbo, ha formulato una proposta che mette insieme le varie esigenze: garantire la sorveglianza dei ragazzi, ma anche evitare di discriminare l’insegnante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il professore cieco Jacopo Lilli non potrà partire con gli studenti per Dublino.

La scuola di Scandicci ha deciso: il professore cieco potrà partecipare alla gita a Dublino, ma non insegnando.

Il prof cieco ha vinto. Farà la gita con gli studenti: Contento per i ragazziJacopo Lilli è il docente di inglese che il Russell Newton aveva escluso. Decisivo l’intervento del direttore dell’ufficio scolastico regionale, Tagliaferri. Sarà responsabile degli aspetti didattici ... lanazione.it

Il prof cieco potrà andare in gita con gli studentiJacopo Lilli, il professore di inglese non vedente del Russell Newton di Scandicci (Firenze), potrà accompagnerà i suoi studenti nel viaggio di istruzione a Dublino in veste di ‘consulente didattico’. toscanaoggi.it

