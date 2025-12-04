Lo strano caso accaduto in Spagna | un arbitro ha espulso un altro arbitro | Domeniche Bestiali

Accadono cose strane nelle domeniche bestiali e questo ormai lo abbiamo appurato da più di dieci anni. Chissà che qualche regista ci faccia una serie televisiva: che hanno da invidiare gli strani personaggi o esseri che muovono attorno al pallone provinciale e periferico rispetto a quel che accade in X-Files o in Stranger Things? Nulla, se pure le cose riescono a darsi un tono e spacciarsi per dirigente, se l’acqua diventa un’arma, se un arbitro arriva a espellere un arbitro o se si arriva a una situazione di “doppleganger” in panchina stile Dale Cooper. CHI E’ IL MISTER? Sì, chi è l’allenatore del Camerun? Al momento non si sa, perché ce ne sono due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

