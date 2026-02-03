L'arbitro interrompe la partita per permettere al portiere di andare in bagno | episodio insolito in Brasile

Durante la partita a Betim, l’arbitro ha deciso di fermare il gioco per permettere al portiere del Cruzeiro di uscire e andare in bagno. L’episodio ha sorpreso tifosi e spettatori, che hanno visto la gara sospesa per alcuni minuti. È un episodio insolito che ha attirato l’attenzione di tutti.

Momento insolito a Betim, con il portiere del Cruzeiro costretto a lasciare il campo a inizio ripresa per andare in bagno: gara sospesa per alcuni minuti dall'arbitro tra lo stupore generale dei tifosi.

